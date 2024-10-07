Опасная погода: в Астане, Шымкенте и 13 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Шымкенте и 13 областях Казахстана на 8 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ночью и утром ожидается туман. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер южный днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман. Сохранится высокая пожарная опасность.

На большей части Улытауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный днем 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохранится высокая пожарная опасность.

По Абайской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на севере, северо-востоке области сохранится высокая, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге Павлодарской области ожидается туман. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.

Днем на востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, востоке, в центре области 15-20 м/с. На севере, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.

8-9 октября на севере, западе, в центре, предгорных и пустынных районах Туркестанской области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте 8-9 октября сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане 8 октября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.