Опасная погода: в Астане и 13 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 13 областях Казахстана на 17 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау ожидается на западе, севере, востоке области временами туман.

В Карагандинской области ожидаются на западе, севере, востоке области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, утром и днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с.

В Костанайской области ожидаются ночью в северной половине области осадки (дождь, снег), гололед, днем в северной половине области дождь. На западе, юге, востоке области туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидаются ночью осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В Кокшетау днем ожидается дождь. Гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Астане утром и днем ожидается дождь. Туман, ночью и утром гололед. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере области 15-20 м/с.

На севере, в центре области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 18 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью на западе, севере области осадки (дождь, снег), днем осадки (преимущественно дождь). На западе, севере области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (преимущественно дождь). Гололед, туман. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, ночью на севере, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, утром и днем на западе, в центре области 15-20 м/с. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются туман, гололед.

17-19 марта в Жамбылской области на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный, 18 марта утром и днем, 19 марта сутки на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 17-19 марта временами ожидается туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на предстоящий понедельник, 17 марта 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.