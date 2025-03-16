#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
505.15
550.31
5.89
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
505.15
550.31
5.89
События

Опасная погода: в Астане и 13 областях объявили штормовое предупреждение

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, холод, туман, туман в горах, высокогорный спортивный комплекс, заморозки, туман в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 21:05 Фото: unsplash
В Астане и 13 областях Казахстана на 17 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау ожидается на западе, севере, востоке области временами туман.

В Карагандинской области ожидаются на западе, севере, востоке области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, утром и днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с.

В Костанайской области ожидаются ночью в северной половине области осадки (дождь, снег), гололед, днем в северной половине области дождь. На западе, юге, востоке области туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидаются ночью осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. На западе, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В Кокшетау днем ожидается дождь. Гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Астане утром и днем ожидается дождь. Туман, ночью и утром гололед. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере области 15-20 м/с.

На севере, в центре области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 18 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью на западе, севере области осадки (дождь, снег), днем осадки (преимущественно дождь). На западе, севере области ожидается гололед. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (преимущественно дождь). Гололед, туман. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, ночью на севере, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, утром и днем на западе, в центре области 15-20 м/с. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются туман, гололед.

17-19 марта в Жамбылской области на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный, 18 марта утром и днем, 19 марта сутки на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 17-19 марта временами ожидается туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на предстоящий понедельник, 17 марта 2025 года. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Пыльная буря и снег с дождем: какая погода ждет казахстанцев в понедельник
События
18:34, Сегодня
Пыльная буря и снег с дождем: какая погода ждет казахстанцев в понедельник
От дождя до бурана: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
События
20:33, 15 марта 2025
От дождя до бурана: в каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Более 80 тысяч квадратных метров льда взорвали спасатели в ВКО
События
19:21, 15 марта 2025
Более 80 тысяч квадратных метров льда взорвали спасатели в ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: