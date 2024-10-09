Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения

В Астане, Шымкенте и 13 областях Казахстана на 10-13 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

11 октября в Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, на западе, севере области гололед. 12 октября на юге, в центре области ожидается снег, метель, гололед. Ветер восточный, северо-восточный 11 октября 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28, временами 30 м/с и более, 12 октября на севере, востоке области 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 11 октября ночью до 0-5 мороза, днем до 2 мороза-3 тепла, 12 октября дальнейшее понижение ночью до 2-7 мороза, днем до 0-5 мороза.

11 октября на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. 12 октября ночью на севере, востоке, юге области снег, метель, гололед. Ветер восточный, северо-восточный 11 октября 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области 30 м/с и более, 12 октября на севере, юге области 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 11 октября ночью до 0-5 мороза, днем до 2 мороза – 3 тепла, 12 октября дальнейшее понижение ночью до 2-7 мороза, днем до 0-5 мороза.

11 октября в Акмолинской области ожидаются осадки, днем на юге, востоке области сильные осадки (дождь, снег). 12 октября ожидается снег, метель, гололед. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с, 11 октября днем на севере, востоке области 30 м/с и более. 11 октября днем резкое понижение температуры воздуха до 5-10, на севере области 2 тепла, 12 октября дальнейшее понижение ночью до 2-7 мороза, днем до 0-5 мороза.

В Астане 11 октября ожидается дождь, в конце дня дождь с переходом в снег, 12 октября снег, метель. Ветер северо-восточный 11 октября днем, сутки 12 октября порывы 17-22 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 11 октября днем до 8-10 тепла, 12 октября дальнейшее понижение ночью до 2-4 мороза, днем до 0-2 мороза.

12 октября в Павлодарской области ожидается снег, ночью на севере, востоке области сильный снег, на севере, востоке области метель, гололед. Ветер северо-восточный 11 октября на западе, севере области 15-20 м/с, 12 октября 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28, временами 30 м/с и более. 11 октября днем резкое понижение температуры воздуха до 5-10 тепла, 12 октября дальнейшее понижение ночью до 2-7 мороза, днем до 0-5 мороза.

12 октября на севере, востоке Улытауской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный на востоке области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, днем до 2-7 тепла.

12 октября на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке области метель, гололед. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 мороза, днем до 0-5 тепла, 13 октября дальнейшее понижение ночью до 2-7 мороза, днем до 0-5 мороза.

12 октября в Абайской области ожидается дождь, на юге, в центре области сильный дождь, в конце дня дождь с переходом в мокрый снег, 13 октября на севере, востоке области снег, метель, гололед. Ветер северо-восточный 12 октября на западе, севере области 15-20 м/с, 13 октября на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха 12 октября днем до 5-10 тепла, 13 октября дальнейшее понижение ночью до 2-7 мороза, днем до 2 мороза — 3 тепла.

13 октября в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, метель, гололед. Ветер северо-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза, днем до 2 мороза — 3 тепла с дальнейшим понижением.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На севере, востоке области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 18 м/с. Также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный днем на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20, временами порывы 23 м/с. На севере, западе, в центре, предгорных и пустынных районах области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане в конце дня ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте в конце дня ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Ночью в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный, на западе, северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. На севере, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-западный ночью порывы 15-18 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Актюбинской области ожидается туман. На севере, северо-востоке области сохранится высокая, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане 10 октября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

