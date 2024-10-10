Дождь, метель и гололед: в Казахстане на пятницу объявили штормовое предупреждение

В 18 областях Казахстана на 11 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге Костанайской области ожидается туман. На западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жетысуской области гроза. Ветер юго-западный днем на востоке, севере, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Талдыкоргане днем ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке, юге Карагандинской области временами сильный дождь. Ветер юго-западный, порывы 15-20, на юге области временами 23 м/с. На восточной половине области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области туман. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке области, 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность, на западе, юге, севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром туман. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, юге Улытауской области временами сильный дождь. Ветер юго-западный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.



В Актюбинской области ветер северо-восточный, северный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с На севере, северо-востоке сохранится высокая, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На востоке, севере, в центре Кызылординской области гроза. Ветер юго-западный, западный в центре, на востоке, севере области, 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде гроза. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на западе Атырауской области туман. Ветер северо-западный, северный ночью на севере области, порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области туман. В Актау ночью и утром туман.



В Абайской области ветер юго-восточный, южный утром и днем на западе, севере, в центре области, 15-20, порывы 23 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, в Уржарском районе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.



В Восточно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный днем на севере, в центре области, 15-20 м/с. На севере, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области сохранится, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на юге, востоке Акмолинской области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный ночью на западе, севере, востоке области, 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области временами 30 м/с и более. В Кокшетау утром и днем низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с, днем временами порывы 23-28 м/с.



На севере, юге, в горных районах Жамбылской области гроза, град. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. На северо-западе области сохранится чрезвычайная, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе временами гроза, град. Утром и днем ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.



Утром и днем на севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области сильный дождь. Временами гроза. Ветер юго-западный на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области, 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге, в пустынных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



На севере Павлодарской области гололед. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области, 15-20, днем на севере области порывы 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью в горных и предгорных районах Жамбылской области ветер юго-западный, временами 30 м/с и более.



Ночью на западе, севере, днем на большей части Алматинской области гроза, возможен град. Ветер юго-западный на севере, юге, в горных районах области, порывы 18-23 м/с. В Конаеве днем гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 18-23 м/с.

В Петропавловске осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем временами 30 м/с и более. Резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до -1-3 градусов с дальнейшим понижением.

Ранее сообщалось, что с 11 октября 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана ожидается понижение температуры. Если в Алматы и Шымкенте перемены будут постепенными, то столица отличится. В Астане прогнозируют метель с гололедом. Какие сюрпризы еще принесет октябрь.