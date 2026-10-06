#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
454.98
509.53
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
454.98
509.53
5.37
Общество

Дожди, снег и гололед: МЧС обратилось к казахстанцам

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 08:30 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана распространила важное обращение для граждан. Оно связано с непогодой, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, во вторник, 6 октября 2026 года, на большей части территории республики сохранится неустойчивая погода. Ожидаются дожди и снег, усиление ветра и туман. На северо-западе, севере и востоке страны прогнозируется гололед, местами возможна низовая метель. В частности, в двух крупнейших мегаполисах страны прогнозируются:

  • В Астане – облачно, дождь и снег. Ветер 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0…+2°C, днем +3…+5°C.
  • В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура ночью +5…+7°C, днем +13…+15°C.

В связи с этим в МЧС напомнили о мерах безопасности при ухудшении погоды. Так, при сильном ветре, дожде, снегопаде или резком похолодании важно соблюдать простые правила безопасности:

  • По возможности оставайтесь в помещении и без необходимости не выходите на улицу.
  • Не стойте рядом с деревьями, рекламными конструкциями, линиями электропередачи и другими неустойчивыми объектами.
  • Водителям рекомендуется снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными на дороге.
  • Не разводите костры и не используйте открытый огонь на улице при сильном ветре – даже небольшое пламя может быстро распространиться.
"В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", – напомнили казахстанцам.

Ранее синоптики в ряде регионов Казахстана на 6 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение. Из него следует, что по стране ожидаются снег, дожди и заморозки до -2°С. Подробнее – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Казахстан, ученые, технология, беструбный водоподъем
09:12, Сегодня
До 85% экономии металла и 30% электроэнергии: казахстанские ученые разработали новую технологию водоподъема
Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления
09:16, 28 сентября 2026
К казахстанцам перед отопительным сезоном обратилось МЧС
рыбалка, люди
13:32, 24 декабря 2025
Скрытая опасность зимы: МЧС обратилось к казахстанцам с важным предупреждением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Анна Данилина
09:26, Сегодня
Анна Данилина вышла во второй круг турнира WTA в Пекине
Дастан Сатпаев наносит удар
09:18, Сегодня
"Дастан – один из них": тренер "Бёрнли" Хайен высказался о Сатпаеве
Казахстанская судья Сорокопудова на поле
08:58, Сегодня
Казахстанская судья Сорокопудова рассудит матчи Англии и Дании на турнире УЕФА
Анарбеков ходит по полю
08:32, Сегодня
Анарбеков может заменить Заруцкого в матче сборной Казахстана с Фарерами в Лиге наций
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: