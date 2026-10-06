Дожди, снег и гололед: МЧС обратилось к казахстанцам

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана распространила важное обращение для граждан. Оно связано с непогодой, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, во вторник, 6 октября 2026 года, на большей части территории республики сохранится неустойчивая погода. Ожидаются дожди и снег, усиление ветра и туман. На северо-западе, севере и востоке страны прогнозируется гололед, местами возможна низовая метель. В частности, в двух крупнейших мегаполисах страны прогнозируются:

В Астане – облачно, дождь и снег. Ветер 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0…+2°C, днем +3…+5°C.

– облачно, дождь и снег. Ветер 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0…+2°C, днем +3…+5°C. В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура ночью +5…+7°C, днем +13…+15°C.

В связи с этим в МЧС напомнили о мерах безопасности при ухудшении погоды. Так, при сильном ветре, дожде, снегопаде или резком похолодании важно соблюдать простые правила безопасности:

По возможности оставайтесь в помещении и без необходимости не выходите на улицу.

Не стойте рядом с деревьями, рекламными конструкциями, линиями электропередачи и другими неустойчивыми объектами.

Водителям рекомендуется снизить скорость, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными на дороге.

Не разводите костры и не используйте открытый огонь на улице при сильном ветре – даже небольшое пламя может быстро распространиться.

"В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", – напомнили казахстанцам.

Ранее синоптики в ряде регионов Казахстана на 6 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение. Из него следует, что по стране ожидаются снег, дожди и заморозки до -2°С. Подробнее – здесь.