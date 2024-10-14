В спецЦОНе на столичном ж/д вокзале задержали несколько человек

В Астане задержали пятерых горожан, подозреваемых в организации канала незаконной миграции через специализированный ЦОН для иностранных граждан, расположенный в здании вокзала "Нұрлы жол", сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, задержание произвели на вокзале 10 октября сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте совместно с линейным управлением полиции на станции "Астана".

"По факту организации незаконной миграции с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", – сказано в сообщении.

Всего с начала 2024 года транспортными полицейскими страны за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 2438 иностранных граждан, из которых по решению суда из страны выдворено 815. Также выявлено 334 человека с двойным гражданством, по ним приняты соответствующие меры.

Утром 14 октября в МВД отчитались о ликвидации каналов незаконной миграции в регионах страны.