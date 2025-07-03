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События

Столичные ЦОН и вуз оказались вмешаны в нелегальные схемы

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 15:23 Фото: polisia.kz
В Астане иностранку подозревают в организации канала по легализации иностранцев через специализированные центры обслуживания населения (ЦОН), сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным Министерства внутренних дел (МВД), подозреваемая незаконно оформила десятки разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам ближнего зарубежья с использованием поддельных документов.

"В ходе обысков изъяты готовые медицинские бланки, печати, электронные носители, а также документы финансово-хозяйственной деятельности", – сообщил 3 июля 2025 года начальник Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Аналогичную схему по легализации иностранцев выявили в одном из учебных заведений Астаны, где двое работников оформили фиктивные приглашения на обучение более 68 гражданам дальнего зарубежья.

"Для реализации схемы заключили формальный договор с предпринимателем о привлечении иностранных студентов и занимались имитацией учебного процесса. На основании этих документов иностранцы въехали в Казахстан и незаконно осуществляли трудовую деятельность в предприятиях южной столицы", – сообщили в МВД.

По этим фактам ведутся досудебные расследования по статье "Организация незаконной миграции".

В июне 2025 года полиция Астаны за четыре дня выявила более 70 иностранцев-нелегалов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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