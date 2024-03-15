В Астане двое предприимчивых заработали на криптобирже 7 млрд. тенге и тюремный срок

Двое астанчан осуждены по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности, без регистрации в МФЦА и без лицензии. Они незаконно заработали на криптобирже свыше 7 млрд. тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в суде, по предварительному сговору мошенники в течение двух лет незаконно обменивали USDT - на платформе Binance и заработали кругленькую сумму.

В итоге их признали виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 214, частью 2, пунктом 2 УК РК и осуждены к трем годам лишения свободы и к двум годам шести месяцам лишения свободы.

Кроме того они не имеют право заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов, сроком на семь лет. После обжалования приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что астанчанин заработал на обмене криптовалюты почти 400 млн тенге и получил реальный срок.