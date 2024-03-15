Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане двое предприимчивых заработали на криптобирже 7 млрд. тенге и тюремный срок

В Астане двое предприимчивых заработали на криптовалютной бирже 7 млрд. тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 07:05 Фото: astana.sud.kz
Двое астанчан осуждены по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности, без регистрации в МФЦА и без лицензии. Они незаконно заработали на криптобирже свыше 7 млрд. тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в суде, по предварительному сговору мошенники в течение двух лет незаконно обменивали USDT - на платформе Binance и заработали кругленькую сумму. 

В итоге их признали виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 214, частью 2, пунктом 2 УК РК и осуждены к трем годам лишения свободы и к двум годам шести месяцам лишения свободы.

Кроме того они не имеют право заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов, сроком на семь лет. После обжалования приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что астанчанин заработал на обмене криптовалюты почти 400 млн тенге и получил реальный срок.

Читайте также

В Алматинской области трех человек спасли из снежного плена
В Алматинской области трех человек спасли из снежного плена
Елена Вебер
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Казахстанцам &quot;выплатят&quot; компенсацию за НДС
Казахстанцам "выплатят" компенсацию за НДС
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: