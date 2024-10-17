Министр спорта прокомментировал скандал с Черчесовым про "французский язык"

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов прокомментировал слова главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова про "французский язык", сообщает Zakon.kz.

17 октября министр написал пост на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья! Конечно, шутка Станислава Черчесова про "французский язык" оказалась неудачной. Это прекрасно понимают как в Федерации футбола Казахстана, так и сам тренер. Однако задача Черчесова – вывести нашу сборную на новый уровень. И давайте оценивать его, прежде всего, по работе. Мы всегда были гостеприимным, доброжелательным и терпимым народом. Именно эти качества делают нас сильнее", – подчеркнул он.

Ербол Мырзабосынов призывал не нагнетать ситуацию и проявить присущее казахстанцам великодушие и благодушие.

"Давайте покажем, что мы являемся мудрым, толерантным и цивилизованным обществом, способным решать любые вопросы с пониманием и спокойствием. Станислав Черчесов – известный профессионал с международным опытом и 20-летней карьерой в футболе. Я, надеюсь, что он оправдает доверие казахстанских болельщиков и выведет сборную из этой непростой ситуации на новый уровень. Мы – одна футбольная семья и давайте поддержим друг друга!" – заключил он.

Ранее в социальных сетях активно распространялся видеоматериал, в котором главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. 15 октября МТС РК потребовало разъяснений от Федерации футбола по этому поводу.



Напомним, 3 июня 2024 года на должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу был назначен 60-летний российский специалист Станислав Черчесов. Позднее он прокомментировал свое назначение и поделился ближайшими планами. Также Черчесов заявил, что Казахстан – это страна с близким для него менталитетом.

