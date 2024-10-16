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Законодательство РК

Две молодые девушки решили получить легкие деньги и лишились свободы на 10 лет

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 16:48 Фото: Zakon.kz
В Астане осудили двух молодых девушек, вовлеченных в наркобизес, сообщает Zakon.kz.

Осужденным 20 и 22 года. По информации Прокуратуры Астаны, они решили получить "легкие деньги" и нашли в интернете простой способ заработка: получали по координатам кураторов психотропные вещества и их аналоги, расфасовывали их на дозы и распространяли.

По месту проживания подсудимых в арендуемой квартире изъято более 50 гр мефедрона в расфасованном виде.

Последние слова подсудимых в суде:

"Я очень раскаиваюсь, ваша честь, это были легкие деньги, но, к сожалению, я осознала это очень поздно".

Приговором суда они осуждены к 10 годам лишения свободы каждая.

В связи с этим столичная прокуратура обратилась к казахстанцам:


"Если вы в поисках трудоустройства получили предложение высокооплачиваемой работы в качестве курьера (минера, закладчика, кладмена, трафаретчика), то задумайтесь, поскольку в данной рекламе может скрываться вовлечение в наркобизнес". 

14 октября 2024 года сообщалось, что в Карагандинской области восемь несовершеннолетних задержаны за незаконные операции с наркотиками. 

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