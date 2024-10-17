Бейбит Жукаев на отказе соперника вышел в 1/4 финала турнира АТР 250 в Алматы
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Бейбит Жукаев вышел в 1/4 финала турнира ATP 250 в Алматы.
Во втором круге 24-летний казахстанец, который получил wild card в основную сетку, победил 25-ю ракетку мира Томаша Махача (Чехия). При счете 3:1 в пользу Бейбита, Томашу пришлось сняться с матча из-за плохого самочувствия.
Следующим соперником воспитанника актауской школы тенниса будет победитель пары Карен Хачанов (Россия) — Отто Виртанен (Финляндия).
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