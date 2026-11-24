Президент Касым-Жомарт Токаев 24 ноября 2026 года освободил от должности Игоря Лепеху, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила Акорда.

"Распоряжением главы государства Лепеха Игорь Владимирович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Игорь Лепеха родился в 1962 году. В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт. В 1993 году – Академию МВД Российской Федерации.

С 1986 по 1997 годы проходил службу в Управлении внутренних дел Караганды. С 1997 по 2009 год работал на руководящих должностях в ДВД (сейчас – ДП) Карагандинской области.

С 2009 по 2019 годы – заместитель председателя, председатель Комитета административной полиции МВД РК.

C 2019 по 2020 годы – начальник Штаба-департамента МВД РК.

C 2020 по 2022 годы – руководитель аппарата МВД РК.

Должность заместителя министра внутренних дел занимал с октября 2022 года.

Кроме того, 24 ноября глава государства освободил Ерсайына Нагаспаева от должности министра промышленности и строительства Казахстана. Решением правления АО "Самрук-Қазына" он назначен на должность председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы".