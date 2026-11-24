Игорь Лепеха освобожден от должности заместителя министра внутренних дел
Об этом сообщила Акорда.
"Распоряжением главы государства Лепеха Игорь Владимирович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Игорь Лепеха родился в 1962 году. В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт. В 1993 году – Академию МВД Российской Федерации.
С 1986 по 1997 годы проходил службу в Управлении внутренних дел Караганды. С 1997 по 2009 год работал на руководящих должностях в ДВД (сейчас – ДП) Карагандинской области.
С 2009 по 2019 годы – заместитель председателя, председатель Комитета административной полиции МВД РК.
C 2019 по 2020 годы – начальник Штаба-департамента МВД РК.
C 2020 по 2022 годы – руководитель аппарата МВД РК.
Должность заместителя министра внутренних дел занимал с октября 2022 года.
Кроме того, 24 ноября глава государства освободил Ерсайына Нагаспаева от должности министра промышленности и строительства Казахстана. Решением правления АО "Самрук-Қазына" он назначен на должность председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы".