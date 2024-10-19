Глава МВД оценил работу полиции Алматы за девять месяцев

Министр внутренних дел Ержан Саденов провел оперативное совещание с личным составом полиции города Алматы с рассмотрением итогов деятельности за девять месяцев текущего года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, на совещании министр заслушал ряд руководителей служб по направлениям деятельности, в том числе по оперативной обстановке в мегаполисе и обеспечению принципа "закон и порядок".

Глава ведомства подчеркнул важность повышения эффективности работы полиции в сфере профилактики правонарушений и нулевой терпимости к ним.

В завершение совещания министр дал ряд конкретных поручений.

Ранее сообщалось, что в Департаменте полиции Алматинской области сменили руководство.