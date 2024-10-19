Глава МВД оценил работу полиции Алматы за девять месяцев
Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел Ержан Саденов провел оперативное совещание с личным составом полиции города Алматы с рассмотрением итогов деятельности за девять месяцев текущего года, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МВД РК, на совещании министр заслушал ряд руководителей служб по направлениям деятельности, в том числе по оперативной обстановке в мегаполисе и обеспечению принципа "закон и порядок".
Глава ведомства подчеркнул важность повышения эффективности работы полиции в сфере профилактики правонарушений и нулевой терпимости к ним.
В завершение совещания министр дал ряд конкретных поручений.
Ранее сообщалось, что в Департаменте полиции Алматинской области сменили руководство.
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