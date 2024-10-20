Опасная погода: в Шымкенте и восьми областях объявлено штормовое предупреждение

В 8 областях Казахстана на 21 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ночью ожидается гроза.

Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Атырауской области временами сильный дождь. На севере, юге области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

В Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на западе, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь.

Днем на западе, севере, 22 октября на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 21-22 октября ночью и утром на западе, востоке, в горных районах области – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 21 октября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. 22 октября в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе 21-22 октября ночью и утром ожидается туман. 22 октября днем ожидается гроза.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в понедельник, 21 октября. Подробнее можно узнать здесь.

