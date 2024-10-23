Более 1200 случаев "серого" экспорта топлива из Казахстана в Кыргызстан пресекли пограничники
Фото: gov.kz
В Комитете нацбезопасности РК рассказали о пресечении незаконного провоза горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, в октябре Департаментом Пограничной службы по Жамбылской области на Государственной границе пресечено 159 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов.
"Нефтепродукты перевозились автотранспортом с использованием дополнительно установленных бензобаков, переоборудованных газобаллонов и различных хозяйственных емкостей", – добавили в пресс-службе КНБ.
С начала 2024 года на данном участке предотвращено 1 205 случаев провоза ГСМ.
Материалы по указанным фактам переданы в компетентные органы для принятия соответствующих мер.
19 октября сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте "Ак-Жол" задержали шесть внедорожников и автобус, перевозивших в Кыргызстан из Казахстана ГСМ.
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