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Законодательство РК

Более 1200 случаев "серого" экспорта топлива из Казахстана в Кыргызстан пресекли пограничники

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В Комитете нацбезопасности РК рассказали о пресечении незаконного провоза горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в октябре Департаментом Пограничной службы по Жамбылской области на Государственной границе пресечено 159 фактов незаконного перемещения горюче-смазочных материалов.

"Нефтепродукты перевозились автотранспортом с использованием дополнительно установленных бензобаков, переоборудованных газобаллонов и различных хозяйственных емкостей", – добавили в пресс-службе КНБ.

С начала 2024 года на данном участке предотвращено 1 205 случаев провоза ГСМ.

Материалы по указанным фактам переданы в компетентные органы для принятия соответствующих мер.

19 октября сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте "Ак-Жол" задержали шесть внедорожников и автобус, перевозивших в Кыргызстан из Казахстана ГСМ.

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КНБ Казахстан Кыргызстан 2024 год ГСМ
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