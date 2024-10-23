Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы нашли 15 кг мефедрона в крупной нарколаборатории

Крупную нарколабораторию выявили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 17:48 Фото: Zakon.kz
22 октября 2024 года при координации прокуратуры города Алматы успешно ликвидировали крупную нарколабораторию и задержали ее организатора, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры города, при обыске в лаборатории изъяты 15 кг готового мефедрона, 40 крупных канистр, восемь пластиковых бутылок с жидкостью, походная баня с вытяжной системой, внутри которой находилась 150-литровая бочка, используемая для смешивания реагентов, и прочие принадлежности для изготовления наркотиков.

"Все изъятое оборудование и вещества направлены на экспертизу. Организатор лаборатории водворен в следственный изолятор", – сообщили в надзорном органе.

За текущий год прокуратурой Алматы совместно с правоохранительными органами пресечена деятельность 22 нарколабораторий.

Сегодня, 23 октября, Комитет национальной безопасности отчитался о ликвидации нарколаборатории в Шымкенте.

Читайте также

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго
Дополнительные поезда запустят в Казахстане на праздники
В Бурлинском районе ЗКО открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
В Бурлинском районе ЗКО открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога
Дождь со снегом: "КазАвтоЖол" обратился к водителям из-за непогоды
Ирина Капитанова
Алматы 2024 год Наркопреступность Наркотики
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам
Павел Глоба, гороскоп, кому 2025 год подарит счастье
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: