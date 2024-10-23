В Алматы нашли 15 кг мефедрона в крупной нарколаборатории

22 октября 2024 года при координации прокуратуры города Алматы успешно ликвидировали крупную нарколабораторию и задержали ее организатора, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры города, при обыске в лаборатории изъяты 15 кг готового мефедрона, 40 крупных канистр, восемь пластиковых бутылок с жидкостью, походная баня с вытяжной системой, внутри которой находилась 150-литровая бочка, используемая для смешивания реагентов, и прочие принадлежности для изготовления наркотиков.

"Все изъятое оборудование и вещества направлены на экспертизу. Организатор лаборатории водворен в следственный изолятор", – сообщили в надзорном органе.

За текущий год прокуратурой Алматы совместно с правоохранительными органами пресечена деятельность 22 нарколабораторий.

Сегодня, 23 октября, Комитет национальной безопасности отчитался о ликвидации нарколаборатории в Шымкенте.