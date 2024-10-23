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Сильный снег и туман: в Астане, Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 00:08 Фото: Zakon.kz
В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 11 областях Казахстана на 24 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. Ночью и утром на западе, в горных, предгорных районах области туман.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юге области, днем порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Улытауской области ожидается ветер юго-западный ночью на севере области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на большей части 15-20, на севере, западе области порывы 23 м/с. В Уральске ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-18 м/с. В Актобе ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-18 м/с.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области сожидается туман. Ветер западный, юго-западный днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте во второй половине дня, 24 октября ночью и утром сохраняется туман

На западе, юге Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На востоке области ожидается туман.

Ночью и утром западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ночью на севере, востоке области ожидается гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

24-25 октября ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 24-25 октября ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 24-25 октября ночью и утром ожидается туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода по стране в предстоящий четверг, 24 октября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь

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Казгидромет Погода 2024 год Прогноз погоды Снегопады Штормовые предупреждения
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