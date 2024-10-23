Снегопад ожидается в горах трех регионов Казахстана

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода по стране в предстоящий четверг, 24 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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