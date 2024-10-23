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Снегопад ожидается в горах трех регионов Казахстана

Снегопад ожидается в горах трех регионов Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:51 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода по стране в предстоящий четверг, 24 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, на севере, востоке прогнозируются осадки (дождь, снег).

"На юго-востоке Казахстана (Алматинская, Жетысуская области и Алматы. – Прим. ред.) в горных районах – сильный снег... На востоке республики – гололед".РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали, что по стране ожидаются туманы и усиление ветра.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ноябре и декабре 2024 года, а также в январе, феврале и марте 2025-го.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Прогноз погоды Снегопады
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