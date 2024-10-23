Снегопад ожидается в горах трех регионов Казахстана
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода по стране в предстоящий четверг, 24 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, на севере, востоке прогнозируются осадки (дождь, снег).
"На юго-востоке Казахстана (Алматинская, Жетысуская области и Алматы. – Прим. ред.) в горных районах – сильный снег... На востоке республики – гололед".РГП "Казгидромет"
Также синоптики рассказали, что по стране ожидаются туманы и усиление ветра.
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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ноябре и декабре 2024 года, а также в январе, феврале и марте 2025-го.
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