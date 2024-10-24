94-летней казахстанке онкологи подарили шанс на выздоровление

Онкологи Алматы провели успешную операцию 94-летней пациентке с раком желудка. Об этом 24 октября 2024 года рассказали в Министерстве здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что женщина с диагнозом "рак выходного отдела желудка" поступила в Алматинский онкологический центр. Несмотря на преклонный возраст и сопутствующие риски, специалисты центра приняли решение провести хирургическое вмешательство, которое дало ей шанс на выздоровление.

"Многие отказывались от проведения операции, учитывая возраст и состояние пациентки. Но, проведя все необходимые обследования и учитывая, что по шкале ECOG ее состояние оценивалось на 1-2 балла, что означало, что она более или менее сохраняла свою активность, мы решили использовать самый единственный шанс для пациентки. Провели операцию по резекции, в ходе которой было удалено 3/4 желудка. Операция прошла успешно. Надеюсь, проживет до 100 лет", – рассказал заведующий отделением хирургии Нурлан Балтаев.

Рак выходного отдела желудка – это злокачественная опухоль, поражающая нижнюю часть желудка, через которую пища поступает в тонкий кишечник.

"Рак желудка является одной из наиболее распространенных онкологических патологий в Казахстане, и многие пациенты на поздних стадиях не всегда могут быть прооперированы. Однако врачи Алматинского онкологического центра доказали, что даже в преклонном возрасте, при адекватной физической активности пациента, операция может быть проведена с успехом". Пресс-служба МЗ РК

Фото: gov.kz

Благодаря слаженной работе хирургов, анестезиологов и медицинского персонала, состояние пациентки стабилизировалось.

"Мы всегда будем искать способы помочь пациентам, даже в самых сложных ситуациях. Возраст не является преградой, если есть шанс на успех", – отметил Нурлан Балтаев.

Ранее сообщалось, что алматинские хирурги провели уникальную операцию новорожденному – они удалили килограммовую опухоль. Редкая операция длилась 75 минут.