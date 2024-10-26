Токаев поздравил президента Австрии с Днем Республики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена с Национальным днем Австрийской Республики, сообщает Zakon.kz.

В поздравительной телеграмме президент Казахстана отметил позитивную динамику сотрудничества между двумя странами, а также выразил уверенность в том, что совместными усилиями казахско-австрийское взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо двух народов.

"Глава государства пожелал Александру Ван дер Беллену и народу Австрии благополучия и процветания", – сообщает пресс-служба Акорды.

25 октября 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага, приуроченной ко Дню Республики в Казахстане.