Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Награду получила судья по делу Бишимбаева

Награду получила судья по делу Бишимбаева, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 19:11 Фото: Telegram/Jogargy_sot
Сегодня, 28 октября 2024 года, в Астане в уголовном суде состоялась церемония награждения, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что и. о. председателя судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны Айсулу Сламбекова в торжественной обстановке вручила ведомственную награду председателю специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаевой.

Награду получила судья по делу Бишимбаева, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 19:11

Фото: Telegram/astanasottary

"На мероприятии... Кульбаева была награждена медалью Верховного суда Республики Казахстан "Мінсіз қызметі үшін" II степени за многолетнюю плодотворную и безупречную службу в судебной системе, а также за вклад в ее развитие", – уточнили в пресс-службе суда.

В ходе вручения награды Сламбекова отметила добросовестное отношение председателя суда, качество рассмотрения дел и пожелала успехов в дальнейшей работе.

Награду получила судья по делу Бишимбаева, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 19:11

Фото: Telegram/astanasottary

24 октября 2024 года стало известно, что прокуроры по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева – Айжан Аймаганова и Саяхат Нурбеков – получили государственные награды.

Читайте также

Mercedes-Benz G580 с технологией EQ
В Казахстане появился электрический внедорожник Mercedes-Benz
АТР 250 Алматы, теннисный турнир
Телевизионная аудитория АТР 250 Almaty Open составила около 9 млн человек
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Обещала смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн тенге: астанчанку посадили на 10 лет
Динара Халдарова
Астана Бишимбаев Куандык 2024 год Награждения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Метель в Астане и ливень в Алматы: в 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: