Награду получила судья по делу Бишимбаева

Сегодня, 28 октября 2024 года, в Астане в уголовном суде состоялась церемония награждения, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что и. о. председателя судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны Айсулу Сламбекова в торжественной обстановке вручила ведомственную награду председателю специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаевой.

Фото: Telegram/astanasottary

"На мероприятии... Кульбаева была награждена медалью Верховного суда Республики Казахстан "Мінсіз қызметі үшін" II степени за многолетнюю плодотворную и безупречную службу в судебной системе, а также за вклад в ее развитие", – уточнили в пресс-службе суда.

В ходе вручения награды Сламбекова отметила добросовестное отношение председателя суда, качество рассмотрения дел и пожелала успехов в дальнейшей работе.

Фото: Telegram/astanasottary

24 октября 2024 года стало известно, что прокуроры по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева – Айжан Аймаганова и Саяхат Нурбеков – получили государственные награды.