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Законодательство РК

Исторический документ подписали Казахстан и Катар

Исторический документ подписали Казахстан и Катар, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 12:14 Фото: polisia.kz
Делегация Министерства внутренних дел Казахстана во главе с министром Ержаном Саденовым совершила визит в Доху (Катар), где произошло историческое событие – подписано мжправительственное соглашение, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе МВД РК 31 октября 2024 года, в рамках визита состоялась встреча с министром внутренних дел Катара шейхом Халифа бен Хамадом Аль Тани.

Исторический документ подписали Казахстан и Катар, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 12:14

Фото: polisia.kz

На встрече стороны обсудили перспективы взаимодействия в борьбе с преступностью, включая противодействие организованным формам преступности, незаконному обороту наркотиков, экстремизму, киберпреступности, а также сотрудничество в области розыска лиц и обмена передовыми практиками.

Исторический документ подписали Казахстан и Катар, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 12:14

Фото: polisia.kz

Главным итогом визита стало подписание vежправительственного соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступностью, состоявшееся на полях 15-й Международной выставки безопасности "MILIPOL QATAR – 2024".

Исторический документ подписали Казахстан и Катар, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 12:14

Фото: polisia.kz

Данное соглашение открывает новый этап казахстанско-катарских отношений в правоохранительной сфере, формируя правовую основу для углубленного взаимодействия и координации усилий в области безопасности.

30 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Они обсудили вопросы расширения казахско-катарского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также ход реализации Соглашения об установлении долгосрочного стратегического партнерства, подписанного в начале текущего года.

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