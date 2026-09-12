Возврат мигрантов: Казахстан и Турция подписали соглашение

В Астане состоялись двусторонние переговоры министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова и министра внутренних дел Турции Мустафы Чифтчи по вопросам реадмиссии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 11 сентября 2026 года в Министерстве внутренних дел РК, во время переговоров Ержан Саденов и Мустафа Чифтчи обсудили дальнейшее развитие сотрудничества правоохранительных органов двух стран. Главными вопросами стали противодействие транснациональной и киберпреступности, розыск, миграционная безопасность, подготовка кадров и прямое взаимодействие профильных подразделений.

"Казахстан и Турцию связывают братские отношения и высокий уровень доверия. Сегодня это выражается и в конкретном взаимодействии наших ведомств. Подписанное соглашение – еще один практический шаг в укреплении сотрудничества", – отметил Ержан Саденов.

По итогам встречи было подписано соглашение о реадмиссии между Казахстаном и Турцией. Документ укрепляет правовую основу взаимодействия двух стран в миграционной сфере и определяет порядок возвращения лиц, не имеющих законных оснований для пребывания на территории государств.

Реадмиссия – передача (возвращение) в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, компетентными органами одного государства и прием компетентными органами другого государства лиц, въехавших или находящихся на территории одного государства в нарушение законодательства по вопросам въезда, выезда, пребывания или проживания иностранцев и лиц без гражданства.

11 сентября 2026 года в Туркестане прошло 5-е заседание Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств под председательством генерального прокурора Казахстана Берика Асылова. Казахстан предложил странам ОТГ создать сеть центров для борьбы с наркобизнесом.

