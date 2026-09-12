#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
450.91
522.69
5.33
Общество

Возврат мигрантов: Казахстан и Турция подписали соглашение

Министры внутренних дел Казахстана и Турции, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 06:51 Фото: пресс-служба Министерства внутренних дел РК
В Астане состоялись двусторонние переговоры министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова и министра внутренних дел Турции Мустафы Чифтчи по вопросам реадмиссии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 11 сентября 2026 года в Министерстве внутренних дел РК, во время переговоров Ержан Саденов и Мустафа Чифтчи обсудили дальнейшее развитие сотрудничества правоохранительных органов двух стран. Главными вопросами стали противодействие транснациональной и киберпреступности, розыск, миграционная безопасность, подготовка кадров и прямое взаимодействие профильных подразделений.

"Казахстан и Турцию связывают братские отношения и высокий уровень доверия. Сегодня это выражается и в конкретном взаимодействии наших ведомств. Подписанное соглашение – еще один практический шаг в укреплении сотрудничества", – отметил Ержан Саденов.

По итогам встречи было подписано соглашение о реадмиссии между Казахстаном и Турцией. Документ укрепляет правовую основу взаимодействия двух стран в миграционной сфере и определяет порядок возвращения лиц, не имеющих законных оснований для пребывания на территории государств.

Реадмиссия – передача (возвращение) в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, компетентными органами одного государства и прием компетентными органами другого государства лиц, въехавших или находящихся на территории одного государства в нарушение законодательства по вопросам въезда, выезда, пребывания или проживания иностранцев и лиц без гражданства.

11 сентября 2026 года в Туркестане прошло 5-е заседание Совета генеральных прокуроров Организации тюркских государств под председательством генерального прокурора Казахстана Берика Асылова. Казахстан предложил странам ОТГ создать сеть центров для борьбы с наркобизнесом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
Принцип "Закон и Порядок": Токаев дал поручения главе МВД
19:01, 22 ноября 2023
Принцип "Закон и Порядок": Токаев дал поручения главе МВД
Флаги Европейского союза, ЕС и Казахстана
16:56, 13 марта 2025
Казахстан и ЕС подписали важное соглашение
Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел
17:08, 06 февраля 2024
Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карен Хачанов и Александр Зверев в полуфинале US Open
06:59, Сегодня
Хачанов прокомментировал поражение Звереву в полуфинале US Open
&quot;Барыс&quot; в матче с &quot;Амуром&quot;
06:20, Сегодня
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" — "Амур"
Джей Опетайя
05:58, Сегодня
Лучшие должны драться с лучшими: Опетайя – о потенциальном бое с Бенавидесом
Александр Зверев вышел в финал US Open
05:27, Сегодня
Александр Зверев высказался после выхода в финал US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: