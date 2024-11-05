Вибрацию и гул от землетрясения сняли камеры в Талгаре

В соцсетях появилось видео, зафиксировавшее вибрацию камер наблюдения на фоне землетрясения, а также грохот, сообщает Zakon.kz.

На записях видно, что камеры из-за земных колебаний достаточно сильно вибрировали, а звуковое сопровождение напоминает грохот. К слову, о том, что жители Алматы и населенных пунктов во время землетрясения слышали гул, сообщалось в комментариях в соцсетях.

По данным МЧС РК, по состоянию на 11:30 от населения Алматы на линию "112" поступило около 104, в Алматинской области 120 звонков информационного характера.

5 ноября 2024 года в 10:00 в Алматы и Алматинской области произошло землетрясение. По данным МЧС, больше всего подземные толчки ощутили жители Талгара и Есика (4 балла). Расчетная интенсивность землетрясения в Алматы составила 3 балла. Позже стало известно, что в Талгаре в школах и детских садах отменили занятия.