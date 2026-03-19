Происшествия

Шокирующее нападение на ребенка на улице в Шымкенте: раскрыты обстоятельства

19.03.2026 13:38 Фото: pexels
19 марта 2026 года в соцсетях появилось видео с камер уличного наблюдения, на котором избивают школьника в Шымкенте. В полиции раскрыли обстоятельства произошедшего, сообщает Zakon.kz.

На кадрах школьник перешел через дорогу, ему навстречу шел "мужчина", который протянул руку как будто поздороваться. Школьник протянул руку в ответ. Но вместо приветствия "мужчина" свалил его с ног и стал бить и пинать, после чего ушел.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Шымкента рассказали, что нападавший тоже школьник, но старшеклассник.

"По факту распространенного в социальных сетях видео полицией возбуждено уголовное дело. Установлено, что на видеозаписи запечатлены учащиеся 10-го и 5-го классов, проживающие по соседству. Все участники конфликта доставлены в полицию вместе с родителями. В ходе разбирательства выяснено, что инциденту предшествовал словесный конфликт между несовершеннолетними. После этого десятиклассник, встретив его на улице, применил физическую силу", – сообщили в ДП.

Там подчеркнули, что такие действия являются недопустимыми и будут получать принципиальную правовую оценку вне зависимости от обстоятельств конфликта.

"Родители несовершеннолетнего привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних", – добавили в ДП.

Полиция напоминает: любые конфликты, особенно с участием детей, должны решаться исключительно законными способами.

Другое резонансное происшествие случилось в Туркестанской области – в Арыси двух братьев избили толпой из-за 500 тенге.

Ирина Капитанова
Обновлены правила ведения Единой автоматизированной системы мониторинга фильмов
Вибрацию и гул от землетрясения сняли камеры в Талгаре
После трагедии с ребенком акимат Шымкента сделал заявление
Дагестанский казах получил бой на UFC в Баку
Матч "Кайрат - "Реал" в ЛЧ стал одним из самых просматриваемых событий по ТВ в 2025 году
КФФ может принять шокирующее для Нани и Мозеса решение
Елена Рыбакина "довела до слёз" мировой теннис из-за милого видео
