Камера наблюдения зафиксировала момент землетрясения в Алматы

Произошедшее утром 4 марта 2024 года землетрясение попало на камеру наблюдения одного из зданий в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На записи видно, что сильные колебания случились в 11.22 час. и длились несколько секунд.





Землетрясение, силой 5 баллов, произошло в Алматы 4 марта. Сразу после сильных подземных толчков в Алматы зазвучала сирена. Начальник ДЧС города выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике.