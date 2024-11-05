Токаев и Макрон посетят выставку в Париже

В Париже в Национальном музее азиатских искусств Гиме в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию состоялась торжественная церемония открытия выставки "Казахстан: Сокровища Великой степи", сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 ноября 2024 года рассказали в Министерстве культуры и информации РК.

"Выставка продлится до 24 марта 2025 года. 5 ноября ее посетят президенты Казахстана и Франции Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон", – говорится в сообщении.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила уникальность представленных экспонатов, которые охватывают почти четыре тысячелетия культурного феномена Великой степи в мировой истории.

Фото: Telegram/madenietaqparat

Она выразила благодарность французским коллегам за поддержку в организации выставки, подчеркнув важность культурного взаимодействия между Казахстаном и Францией.

"Казахстанско-французские отношения в последние годы претерпевают значительные изменения. Взаимные визиты президентов двух стран придают новый импульс развитию двустороннего сотрудничества. Выражаю большую благодарность моей коллеге, госпоже министру Рашиде Дати и директору Музея Гиме, доктору Янник Линц, а также команде Музея Гиме за высокий профессионализм, слаженную работу и поддержку в реализации данной выставки", – сказала Аида Балаева.

Фото: Telegram/madenietaqparat

В экспозиции представлено 35 редких артефактов из коллекций Национального музея Республики Казахстан и Государственного историко-культурного музея-заповедника "Азрет-Султан", отражающих ключевые этапы казахстанской истории.

Фото: Telegram/madenietaqparat

"Высокая миссия музея состоит в том, чтобы, демонстрируя культурные ценности прошлого, творить историю современности. Мы привезли самые ценные экспонаты, которые впервые представлены зарубежной публике в современном новаторском формате. Сегодня мы становимся свидетелями рождения новой истории развития отношений между нашими странами", – отметила министр.

Посетители смогут увидеть артефакты, иллюстрирующие развитие кочевой культуры и государственности от гунно-сарматского периода до Казахского ханства. Особенностью выставки стал мультимедийный контент, позволяющий глубже погрузиться в культурное наследие Казахстана.

Фото: Telegram/madenietaqparat

"На выставке вы увидите пять "джоконд" Казахстана. Идея этой выставки родилась год назад во время визита президента Франции в Казахстан с тем, чтобы познакомить с культурой Казахстана и ее значимостью во всемирной истории. Выставка предлагает это иммерсивное путешествие в Казахстан с его пейзажами, его звуками и особенно с его пятью шедеврами или ансамблями шедевров, которые иллюстрируют пять этапов этой цивилизации. От античной истории до Казахстана XVIII века", – сказала директор Национального музея искусств Азии – Гиме Янник Линц.

Ранее сообщалось, что Аида Балаева посетила штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, где провела встречу с заместителем гендиректора Организации по вопросам культуры Эрнесто Оттоне.