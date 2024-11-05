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Макрон оценил выставку "Казахстан: Сокровища Великой степи"

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 19:55 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эмманюэль Макрон посетили выставку "Казахстан: Сокровища Великой степи", открывшуюся в Музее азиатских искусств Гиме, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в экспозиции представлены артефакты, олицетворяющие собой основные этапы истории Казахстана. Так, первая веха представлена скульптурой "Тобольский мыслитель", относящейся к Ботайской культуре эпохи неолита. Одним из важнейших достижений этого периода стало одомашнивание лошади.

выставка, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 19:55

Фото: Акорда

Украшения "Золотого человека" служат яркой иллюстрацией второго периода, отмеченного появлением первых кочевых племенных союзов и протогосударств саков и сарматов. Каменные изваяния (балбалы) повествуют об истории средневекового Казахстана периода тюркских каганатов, светильники из мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи – об утверждении ислама в Казахской степи, чапан Казыбек би – о формировании Казахского ханства и становлении современного Казахстана.

выставка, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 19:55

Фото: Акорда

Фонды музея Гиме, основанного в 1889 году, содержат крупнейшую коллекцию азиатского искусства.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.

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