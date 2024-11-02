В музее Франции покажут выставку из Казахстана
Фото: Zakon.kz
6 ноября в национальном музее Гиме откроется выставка "Казахстан: Сокровища Великой степи", сообщает Zakon.kz.
Организатором экспозиции, посвященной истории нашей страны, выступил Национальный музей Казахстана при поддержке Министерства культуры и информации и посольства нашей страны во Франции. В нее вошли редчайшие артефакты, рассказывающие о ключевых этапах развития кочевой цивилизации, охватывающие период почти в четыре тысячи лет.
В экспозиции будут представлены 35 редких артефактов, проливающих свет на ключевые периоды истории Казахстана. Сама экспозиция состоит из пяти разделов:
- Тобольский мыслитель, Ботайская культура и доместикация лошади;
- Золотой человек. Возникновение первых сакских государств;
- Каменные изваяния. Средневековый Казахстан в период тюркской гегемонии;
- Светильники из мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи. Развитие ислама;
- Чапан Казыбек бия. Казахское ханство и возникновение современного Казахстана.
Фото: пресс-служба МКИ РК
В Париже началась широкая рекламная кампания мероприятия. Выставка продлится до 24 марта 2025 года.
1 ноября повестку предстоящего госвизита во Францию Токаев обсудил с послом Гиоге.
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