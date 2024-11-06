Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Премии и зарплаты несуществующим работникам: в Астане директор школы лишился должности

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 10:58 Фото: Zakon.kz
В одной из школ Астаны по результатам проверки прокуратуры района Байконыр выявлены факты хищения бюджетных средств. Виновным суд признал директора, который лишился не свободы, а должности. Также его оштрафовали, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 ноября 2024 года рассказали в столичной прокуратуре.

"На протяжении года несуществующим работникам начислялась заработная плата и премии на общую сумму более 8 млн тенге. Приговором суда директор школы признан виновным в хищении чужого имущества, вверенного виновному, и злоупотреблении должностными полномочиями с назначением наказания в виде штрафа в размере 52,3 млн тенге и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – говорится в сообщении.

В надзорном органе отметили, что виновным ущерб возмещен в полном объеме.

"Приговор вступил в законную силу".Прокуратура Астана

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске экс-заместитель начальника учреждения №17 и старший инспектор признаны виновными в хищении 5,8 млн тенге путем предоставления в жилищную комиссию заведомо ложных сведений об отсутствии недвижимости. Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Читайте также

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Майора и лейтенанта юстиции не лишили свободы за хищение 5,8 млн тенге
Франция
Завершился визит Касым-Жомарта Токаева во Францию
Франция
Токаев посетил государственный прием от имени Макрона
Динара Халдарова
Астана Образование 2024 год Деньги Приговоры Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Новый вид мошенничества, Казахстан, компании карго, доставка товаров из Китая
Новый вид мошенничества в Казахстане: заказ товаров из Китая
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: