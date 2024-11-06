Премии и зарплаты несуществующим работникам: в Астане директор школы лишился должности

В одной из школ Астаны по результатам проверки прокуратуры района Байконыр выявлены факты хищения бюджетных средств. Виновным суд признал директора, который лишился не свободы, а должности. Также его оштрафовали, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 ноября 2024 года рассказали в столичной прокуратуре.

"На протяжении года несуществующим работникам начислялась заработная плата и премии на общую сумму более 8 млн тенге. Приговором суда директор школы признан виновным в хищении чужого имущества, вверенного виновному, и злоупотреблении должностными полномочиями с назначением наказания в виде штрафа в размере 52,3 млн тенге и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – говорится в сообщении.

В надзорном органе отметили, что виновным ущерб возмещен в полном объеме.

"Приговор вступил в законную силу". Прокуратура Астана

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске экс-заместитель начальника учреждения №17 и старший инспектор признаны виновными в хищении 5,8 млн тенге путем предоставления в жилищную комиссию заведомо ложных сведений об отсутствии недвижимости. Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.