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День военного журналиста отмечают в Казахстане

Праздник , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 13:18 Фото: Министерство обороны РК
Сегодня, 7 ноября, в Казахстане отмечается День военного журналиста. Праздник приурочен к важной дате – выходу первого номера военной газеты "Қызыл әскер" в 1929 году. Zakon.kz рассказывает, какую роль журналисты играют в освещении жизни армии.

В каждом уголке нашей большой страны есть люди, которые знакомят граждан с буднями Вооруженных сил. Именно они делятся с общественностью яркими кадрами с учений, рассказывают о тяжелой и ответственной службе, демонстрируют технические новшества и успехи нашей армии.

Например, в Алматинском гарнизоне этой разносторонней работой занята пресс-служба под руководством подполковника Кристины Новиковой. В честь праздника мы представим их читателям: оператор, подполковник Жомарт Тажиханов, представители военных вузов капитан Жанара Амержанова, Аида Бектурова, Турар Жубатов, помощники Гульсим Бакирова, Азамат Галеев, Ербол Алибаев.

Журналисты , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 13:18

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Их основная задача – довести до широкой общественности информацию о текущих событиях и важных аспектах жизни военнослужащих. Благодаря работе пресс-службы население имеет возможность узнать о социальных проектах Министерства обороны РК, порадоваться достижениям военнослужащих. Ведение аккаунтов в социальных сетях, таких как Telegram, Instagram, YouTube и TikTok, позволяет не только распространять актуальные новости, но и делает армию ближе к молодому поколению, показывая ее изнутри. Военнослужащие пресс-службы активно делятся материалами в республиканских СМИ, обеспечивая открытость и доступность информации", – рассказала Кристина Новикова.

В этот же самый день, но более 90 лет назад, вышел первый номер военной газеты на казахском языке "Қызыл әскер". Она выпускалась раз в неделю вплоть до 1936 года. В дальнейшем идеи "Қызыл әскер" переняло другое известное военно-патриотическое издание – "Сарбаз".

Пресса , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 13:18

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Почти столетие спустя Казахстан сохранил традиции военной журналистики. Поколения сменились, но мы все так же получаем самую актуальную информацию от военных журналистов.

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