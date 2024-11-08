Еще одна авария на теплотрассе произошла в Рудном

В Рудном за несколько часов 8 ноября произошло две аварии на теплосетях, сообщает Zakon.kz.

Первая случилась около 2:00 часов. Как рассказали в пресс-службе акима города, появилось повреждение на распределительных внутриквартальных сетях частного сектора по ул. Топоркова.

"В 8:30 повреждение устранено, квартальный трубопровод запущен в работу. Все 198 абонентов в частном секторе подключены", – сообщили в акимате.

А в 6:00 появилось повреждение на распределительных внутриквартальных сетях частного сектора по ул. Строительная, были отключены 27 абонентов.

"Сообщаем, что в самих домах температурный режим сохраняется. На устранении аварии задействованы 11 человек и три единицы техники", – заверили в акимате.

Там отметили, что эти трубопроводы не являются магистральными. Ремонт на данных участках ранее не проводился.

"Общая протяженность внутриквартальных сетей по г. Рудному составляет 140 км, в том числе распределительных сетей частного сектора – 44 км. Всего за последние два года в городе были проведены ремонтные работы на 33,8 км тепловых сетей на общую сумму более 16,5 млрд тенге", – отметили в акимате.

Также необходимо отметить, что количество аварий показывает снижение.

Так, с января по ноябрь 2023 года аварийность на магистральных сетях составляла 56 случаев, за аналогичный период 2024 года - 5 случаев, по квартальным - 490 случаев, в 2024 - 318 случаев, в том числе по частному сектору было 186, стало 148 случаев.

Все аварии устранялись за максимально короткий промежуток времени, в среднем за 3-4 часа.

"Напоминаем, за распространение недостоверной информации, предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", – заключили в акимате.

13 октября 2024 года жители Сарани остались без тепла. В городе, что находится в 25 километрах от Караганды, не смогли запустить новую теплоцентраль и вернулись к старым котельным. После этого акима Сарани уволили, а аким Карагандинской области получил выговор от президента.

