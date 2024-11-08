Тонны яблок из Европы незаконно держали на границе Казахстана
Фото: primeminister.kz
Главная транспортная прокуратура (ГТП) восстановила права казахстанских предпринимателей, которые на протяжении нескольких дней не могли растаможить свежие яблоки, ввезенные из Европы, сообщает Zakon.kz.
Об этом 8 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе ГТП.
"Группа предпринимателей обратилась с жалобой о том, что груз с тоннами фруктов простаивает на складах временного хранения по причине ограничений, введенных Министерством сельского хозяйства. Однако в ходе анализа прокуратуры выяснилось, что приказ МСХ от 5 октября 2024 года, запрещающий ввоз яблок до 31 декабря, был введен в действие только 8 октября. Восемь же грузовиков с яблоками из Европы прибыли на территорию ЕАЭС до этой даты. Соответственно, запрет на ввезенный предпринимателями товар не распространялся", – говорится в сообщении.
Транспортная прокуратура внесла акт надзора в адрес Комитета государственных доходов.
"В результате предприниматели смогли задекларировать продукцию до истечения сроков временного хранения и предотвратить убытки".Главная транспортная прокуратура
8 октября 2024 года стало известно, что в Казахстане ограничили ввоз яблок в период сбора урожая.
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