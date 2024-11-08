Тонны яблок из Европы незаконно держали на границе Казахстана

Фото: primeminister.kz

Главная транспортная прокуратура (ГТП) восстановила права казахстанских предпринимателей, которые на протяжении нескольких дней не могли растаможить свежие яблоки, ввезенные из Европы, сообщает Zakon.kz.

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