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События

КНБ сообщил о задержании двух казахстанцев

КНБ сообщил о задержании двух казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 10:04 Фото: gov.kz
В Комитете национальной безопасности (КНБ) сообщили о пресечении наркоканала, задержаны два человека, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, в феврале 2025 года Департаментом КНБ по Акмолинской области при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотических веществ из южных регионов страны.

Фото: gov.kz

"С санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. У них изъято 15 кг наркотического средства гашиш. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса", – говорится в заявлении пресс-службы КНБ за 4 марта 2025 года.

Фото: gov.kz

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

22 февраля 2025 года в области Жетысу КНБ задержал троих местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Двое из задержанных – приверженцы идеологии религиозного экстремизма.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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