КНБ сообщил о задержании двух казахстанцев

В Комитете национальной безопасности (КНБ) сообщили о пресечении наркоканала, задержаны два человека, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, в феврале 2025 года Департаментом КНБ по Акмолинской области при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотических веществ из южных регионов страны.

Фото: gov.kz

"С санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. У них изъято 15 кг наркотического средства гашиш. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса", – говорится в заявлении пресс-службы КНБ за 4 марта 2025 года.

Фото: gov.kz

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

22 февраля 2025 года в области Жетысу КНБ задержал троих местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Двое из задержанных – приверженцы идеологии религиозного экстремизма.