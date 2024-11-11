Актюбинские полицейские нашли около 300 квартир, которые сдавали незаконно
Фото: polisia.kz
Полицейские в рамках ОПМ "Участок" выявили около 300 квартир, сдающихся без регистрации в налоговых органах, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МВД РК, на территории Актюбинской области в период с 16 сентября по 15 декабря проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Участок".
"В ходе данного мероприятия выявлено 282 квартиры, сдающиеся без регистрации в налоговых органах. По всем фактам направлены уведомления в налоговое управление", – рассказали в полиции.
Уточняется, что участковые инспекторы полиции на своих административных участках проводят поквартирный, подворовой обход с выдачей визитных карточек и размещают информационные листы в подъездах жилых домов, магазинах, зданиях государственных учреждений и увеселительных заведениях (рестораны, кафе, бары, клубы), а также в общедомовых чатах жителей.
Ранее сообщалось, что преступную группу "кротов" задержали полицейские в Астане.
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