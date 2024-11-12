Купавшуюся в снегу женщину заметили в Астане

Кадры с удивившей горожан морозоустойчивостью женщиной попали в Сеть, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в Instagram.

Как это чаще всего и бывает, мнения комментаторов разделились. Кто-то счел поведение героини ролика неадекватным и даже списал происходящее на "осеннее обострение" и "вещества".

Однако другие вступились за закаленную горожанку:

Молодец она, наша героиня, каждую зиму нас радует.

Молодец, закаленная.

Я видела ее и даже разговаривала с ней. Красивая позитивная женщина.

Классная женщина, приятная.

Не надо писать о плохом, местные жители знают ее, моржиха со стажем, очень приятная, позитивная женщина.

К другим интересным новостям. Ранее снежный барс попал в фотоловушку на Востоке Казахстана. Видео можно посмотреть здесь.