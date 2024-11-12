Купавшуюся в снегу женщину заметили в Астане
Фото: pixabay
Кадры с удивившей горожан морозоустойчивостью женщиной попали в Сеть, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовали в Instagram.
Как это чаще всего и бывает, мнения комментаторов разделились. Кто-то счел поведение героини ролика неадекватным и даже списал происходящее на "осеннее обострение" и "вещества".
Однако другие вступились за закаленную горожанку:
- Молодец она, наша героиня, каждую зиму нас радует.
- Молодец, закаленная.
- Я видела ее и даже разговаривала с ней. Красивая позитивная женщина.
- Классная женщина, приятная.
- Не надо писать о плохом, местные жители знают ее, моржиха со стажем, очень приятная, позитивная женщина.
К другим интересным новостям. Ранее снежный барс попал в фотоловушку на Востоке Казахстана. Видео можно посмотреть здесь.
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