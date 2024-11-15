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Руководитель филиала "Семей орманы" трудился по поддельному диплому

Диплом, дипломы, выпускники вузов, вручение дипломов , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 09:45 Фото: gov.kz
Прокуратура Абайской области обнаружила факт трудоустройства сотрудников Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы", в том числе руководителя одного из филиалов, по поддельным дипломам о высшем образовании, сообщает Zakon.kz.

Результаты проверок были размещены 15 ноября 2024 года на сайте ведомства.

"Специализированная природоохранная прокуратура выявила пять сотрудников, в т.ч. руководителя одного из филиалов резервата, работавших по поддельным дипломам об окончании высшего учебного заведения".Пресс-служба прокуратура Абайской области

Согласно сведениям университета им. Шакарима в Семее, дипломы указанным работникам не выдавались.

"По этим фактам начаты досудебные расследования по ч. 3 ст. 385 УК ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов"), материалы направлены для принятия процессуального решения в полицию".Пресс-служба прокуратура Абайской области

Несколько дней ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали, что в октябре 2024 года на Электронной бирже труда снизилась активность и вырос спрос на сезонные профессии.

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