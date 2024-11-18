На Тенгизе сократилась добыча нефти из-за ремонта

Добыча нефти на месторождении Тенгиз снизилась на 28-30% из-за частичной остановки производства на заводе второго поколения (ЗВП) для проведения ремонтных работ, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 ноября сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.

Снижение добычи составило порядка 61-63 тыс. тонн нефти в сутки. Причиной стало обнаружение локальных сквозных коррозионных повреждений на котле-утилизаторе E-401A установки 400 в ходе осмотра оборудования.

Ремонтные работы планируется завершить к 23 ноября 2024 года. Производство будет восстановлено в полном объеме после завершения ремонтных мероприятий, заверили в ведомстве.

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