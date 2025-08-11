Задержан в одной из ближневосточных стран: КНБ доставил в Астану казахстанца
В Астану доставили казахстанца, подозреваемого в участии в деятельности международной террористической организации, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 11 августа 2025 года, рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК:
"10 августа 2025 года в Астану в сопровождении сотрудников КНБ доставлен гражданин Казахстана, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации. Ранее он был задержан в одной из ближневосточных стран. В отношении него расследуется уголовное дело по ст. 257 Уголовного кодекса РК".
Отмечается, что с санкции суда он взят под стражу, проводятся следственные действия.
"Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе КНБ РК.
