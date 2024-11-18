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Казахстанца задержали в России и экстрадировали на Родину: причину озвучили в Генпрокуратуре

Казахстанца задержали в России и экстрадировали на Родину: причину озвучили в Генпрокуратуре, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 09:14 Фото: Telegram/GenPr
Из Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадирован гражданин Казахстана. Об этом 18 ноября 2024 года рассказали в Генеральной прокуратуре РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что подозреваемый с 2019 по 2020 год, путем обмана и злоупотребления доверием предпринимателя, завладел спецтехникой на общую сумму около 53 млн тенге, а также его денежными средствами в размере 35 млн тенге за продажу автомобиля, который по факту злоумышленнику не принадлежал.

"После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем он был объявлен в международный розыск. В июле текущего года он задержан в Санкт-Петербурге. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана фигурант экстрадирован на Родину", – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Петропавловска.

"За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с конфискацией имущества", – добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.

14 ноября 2024 года стало известно, что объявленного в международный розыск казахстанца нашли в Анталье.

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