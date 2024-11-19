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Поручение Токаева в действии: в Казахстане создали новый институт

Исполнение поручения президента по созданию института коневодства, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 09:45 Фото: Минсельхоз
В Казахстане создали институт коневодства и кормопроизводства. Задачу проработать вопрос о создании этого института коневодства в кратчайшие сроки поставил президент во время выступления на первом форуме работников сельского хозяйства 15 ноября в Астане, сообщает Zakon.kz.

В рамках исполнения этого поручения в Актобе на базе Актюбинской сельскохозяйственной опытной станции создан ТОО "Казахский научно-исследовательский институт коневодства и кормопроизводства", учредителем которого является Национальный аграрный научно-образовательный центр. Об этом рассказали 19 ноября в Минсельхозе.

"Основные задачи нового института – проведение научно-исследовательских работ, направленных на улучшение племенных качеств лошадей, активное развитие коневодства и продвижение отечественных пород на зарубежные рынки. Сегодня институт ставит перед собой амбициозную задачу – увеличить поголовье племенных лошадей на 6-7% в течение ближайших пяти лет", – отметили в ведомстве.

Расширение ареалов разведений местных пород лошадей, таких как костанайская и адайская, а также высокопродуктивных мугалжарских и кушумских генотипов и казахских лошадей типа жабе мясо-молочного направления становится важной задачей для селекционно-племенной работы.

"Для этого планируется создать информационный банк данных, который будет хранить сведения о различных генетических группах лошадей, банк семени и эмбрионов; построить лабораторию иммунной генетики с пунктом искусственного осеменения кобыл. Также будет проводиться работа по подготовке специалистов-коневодов. Создание специализированной ветеринарной клиники для лошадей значительно повысит уровень ветеринарного обслуживания и будет способствовать улучшению здоровья и благополучия лошадей", – сообщили в Минсельхозе.

Приоритетными направлениями научных исследований до 2035 года в продуктивном коневодстве будут повышение генетического потенциала лошадей отечественной популяции селекционными, технологическими методами и широкое внедрение в товарные хозяйства разных регионов Казахстана. Все это позволит обеспечить рост продуктивности разводимых пород на 20-25%.

Отмечается, что ключевым аспектом успешной реализации намеченных планов станет интеграция с зарубежными научно-исследовательскими центрами, университетами и лабораториями международного стандарта.

"Реализация совместных научно-технических программ и обмен информацией помогут внедрить передовые практики в казахстанское коневодство и сделать его более конкурентоспособным на международной арене", – уверены в министерстве.

Выступая 15 ноября 2024 года на первом Форуме работников сельского хозяйства, глава государства Касым-Жомарт Токаев остановился на необходимости развития сельскохозяйственной науки. Он отметил, что сегодня обостряется конкуренция на мировом продовольственном рынке. Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность, основной акцент необходимо сделать на развитие науки.

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