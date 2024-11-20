Экс-гендиректора АНПЗ признали виновным, освободили от ответственности и взыскали 2 млрд тенге

В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении экс-генерального директора ТОО "АНПЗ" Мурата Досмуратова, обвиненного в ненадлежащем исполнении своих полномочий, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, подсудимый, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не обеспечил исполнение требований закона и устава предприятия по эффективному функционированию систем. Имея возможность принять меры по ремонту теплообменника в рамках гарантийных обязательств ТОО-подрядчика, объявил тендер о закупе работ по ремонту. В результате на ремонт теплообменника было необоснованно выделено около 2 млрд тенге.

В суде также отметили, что деяние по ч. 2 ст. 371 УК (халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия) является преступлением небольшой тяжести.





"Согласно ч.1 ст. 71 УК лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года. Указанные сроки привлечения к уголовной ответственности истекли", – сообщили в суде.

В связи с этим подсудимый признан виновным и освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. При этом с него в пользу государства взыскано в счет причиненного ущерба порядка 2 млрд тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Мурат Досмуратов занимал должность генерального директора, председателя правления ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" с июля 2022 года. Весной 2024 года стало известно, что его поместили под домашний арест. По данным АФМ, Досмуратова подозревали в том, что в 2022-2023 годах при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование он необоснованно выделил из средств АНПЗ деньги и заключил соответствующий договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге.