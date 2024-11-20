Непогода обрушится на Казахстан: почти во всех областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 16 областях Казахстана на 21 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20, днем 15-20, на севере области порывы 23 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

В Астане ожидается туман, гололед. Днем метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе Павлодарской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Гололед, на западе, юге области низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Павлодаре ожидается гололед.

Ночью на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью ожидается туман.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается метель, гололед. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее ожидается метель. Ветер южный, юго-западный порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный порывы 15-18 м/с.

В центре, на севере Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается гололед. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

На юге, западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем на юго-западе, востоке Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На большей части области ожидаются метель, гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидаются низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются метель, гололед. На западе области туман. Ветер северо- западный с переходом на юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидаются метель, гололед.

Ночью и утром на юге, в предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер западный временами порывы 18 м/с.

В Алматы ночью и утром ожидается временами туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящий четверг, 21 ноября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.