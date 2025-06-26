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События

Непогода обрушится на РК: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 23:06 Фото: unsplash
В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 27 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на востоке области порывы 15-17 м/с. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный на западе области днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, западный ночью в центре области порывы 15-17 м/с, днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидаются гроза, град.

Днем на западе, севере, в центре Актюбинской области временами ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере ожидается гроза, днем гроза. Ветер южный, юго-западный ночью на севере, востоке области порыв 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области временами порывы 23 м/с. На западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 23 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер западный порывы 15-20 м/с.

В Алматы временами ожидается гроза. 

В Астане ожидается гроза. 

Днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидаются туман, днем гроза.

Днем на востоке Атырауской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области гроза. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере, днем порывы 15-20, на западе, севере области временами порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске временами ожидаются сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем юге, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь, град, шквал. На западе, юге, востоке ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается гроза.

В Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, юге области Абай ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, в центре, днем на западе, севере, юге области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный на востоке, севере, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

Ночью на юге, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на юге, востоке области, днем на западе, юге, востоке области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, севере области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям страны о прогнозе погоды на завтра, 27 июня 2025 года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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