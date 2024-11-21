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Казахстан демонстрирует прозрачность и открытость для международных экспертов: презентация в Париже

Казахстан продемонстрировал достижения в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:15 Фото: АО "НУХ "Байтерек"
Делегация Казахстана представила ключевые достижения страны на 164-й сессии рабочей группы по экспортным кредитам и гарантиям ОЭСР в Париже.

Презентация стала важной площадкой для демонстрации АО "НУХ "Байтерек" и Экспортно-кредитным агентством Казахстана широкого спектра информации, позволяющего улучшить понимание членами ОЭСР осуществляемых в стране экономических реформ и инициатив и имплементацию рекомендаций ОЭСР.

Казахстан демонстрирует прозрачность и открытость для международных экспертов: презентация в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:15

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

В своем выступлении заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Тимур Онжанов отметил, что KazakhExport получил официальный статус Экспортно-кредитного агентства по опыту развитых стран ОЭСР и готов к расширению партнерства с ведущими мировыми ЭКА для укрепления сотрудничества и стимулирования развития экспорт ориентированных производств страны.

Казахстан демонстрирует прозрачность и открытость для международных экспертов: презентация в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:15

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

"Казахстан демонстрирует значительный прогресс в развитии экспортного потенциала и внедрении международных стандартов. Мы нацелены на укрепление сотрудничества с международными партнерами, чтобы создавать эффективные и устойчивые механизмы поддержки экспорта, способствующие развитию глобальных экономических связей. ЭКА Казахстана уже предпринимает конкретные шаги в этом направлении".Тимур Онжанов

В ходе встречи также были затронуты вопросы, связанные с альтернативной энергетикой, добычей и переработкой редкоземельный металлов, логистическим потенциалом Казахстана.

Казахстан демонстрирует прозрачность и открытость для международных экспертов: презентация в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:15

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

Презентация на площадке ОЭСР формирует позитивный имидж страны на международной арене, подчеркивает стремление Казахстана к дальнейшему укреплению позиций в международных рейтингах.

Казахстан демонстрирует прозрачность и открытость для международных экспертов: презентация в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 17:15

Фото: АО "НУХ "Байтерек"

В частности, подобные мероприятия могут создать предпосылки для пересмотра странового рейтинга Казахстана по классификации ОЭСР, что в свою очередь положительно скажется на доверии иностранных инвесторов, создаст дополнительные возможности для совместных проектов и улучшит условия привлечения финансирования для запуска таких проектов.

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