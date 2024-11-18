Сталкиваемся с обманом: перевозчик Алматы рассказал о проблемах с ремонтом автобусов

Компания "Алматыэлектротранс" заявила об отказе от недобросовестных поставщиков запчастей и начале сотрудничества по обслуживанию автобусов на заводе-производителе. Zakon.kz узнал, почему было принято такое решение.

Тема общественного транспорта для Алматы наболевшая. Хотя в последние годы для пассажиров ситуация существенно изменилась в положительную сторону: автобусов стало больше, интервал курсирования сократился, да и сам подвижной состав стал чище и комфортнее. Тем не менее перевозчики заявляют, что не все проблемы до сих пор решены и еще есть над чем работать.

"Наши автобусы колесят семь дней в неделю, фактически по 20 часов с учетом заправки и мойки. Они практически не отдыхают. В часы пик загружены до такой степени, что с трудом закрываются двери. Все это непосредственно влияет на их состояние", – начал беседу заместитель генерального директора по техническим вопросам Айдар Ешпанов. Айдар Ешпанов

В прошлом году "Алматыэлектротранс" приобрел 600 новых автобусов марки Yutong и Golden Dragon. По сравнению с теми, что были до, эти улучшенной версии и технически модернизированы. Айдар Ешпанов информировал, что теперь новинки будут обслуживаться на заводах-производителях. Это в рамках пилотного проекта, договор сторон уже заключен на три года.

"Теперь отечественные заводы, поставившие нам автобусы, будут оказывать сервисное обслуживание. Для нас это жирный плюс, который позволит модернизировать транспортное обслуживание и минимизировать простои подвижного состава". Айдар Ешпанов

Фото: компания "Алматыэлектротранс"

Основным поводом для аутсорсинга стало то, что транспортная компания была ограничена в возможности выбора хороших поставщиков. Система государственных закупок определяет поставщиков по принципу наименьшей цены, что, как правило, не гарантирует должное качество и оригинальность запчастей.

"Алматыэлектротранс" – квазигосударственное предприятие, и все обеспечения запасными частями, услугами происходит в рамках госзакупок. Доминирующим фактором при выборе поставщиков на портале госзакупок является цена. Мы знаем, сколько стоят оригинальные запчасти. Иной раз разница составляет более 50%. Мы никак не можем повлиять на поставщика, сказать, что это не оригинальная запчасть, потому что внешне они не отличаются. Но в ходе эксплуатации это проявляется. Приходится возвращать деталь обратно. А иногда недобросовестные поставщики и вовсе пропадают, мы подаем в суд и процедуры затягиваются". Айдар Ешпанов

Также эксперт отметил, что на простои автобусов влияют длительные сроки закупок. Процесс оформления и проведения тендера занимает значительное время, возможные спорные моменты, что усложняет и замедляет процедуру ремонтных работ, влияя на регулярность автобусов по маршрутам.

"Длительность процедур приводит к тому, что у нас возникает своего рода "голод" по запчастям, автобус должен выйти или пройти своевременное техническое обслуживание, а из-за того, что запчасти не вовремя пришли, они простаивают. Немаловажным является то, когда ремонт выполняется собственными силами и через тендерную систему закупаются только материалы, вопрос гарантии на ремонт может остаться нерешенным, что усложняет процесс предъявления претензий и исправления дефектов". Айдар Ешпанов

Участники контракта отработали весь алгоритм, как будет происходить взаимодействие. Из этого следует, что в случае неисправности на линии водитель сообщает в техподдержку поставщика. Там имеются пять ремонтных выездных бригад из 35 аккредитованных специалистов, которые работают круглосуточно. На территории парка будет расположено все оборудование для ремонта. Для оперативности создадут централизованный склад с запасными частями и расходными материалами.

"Когда водитель встал на линии, он подает заявку. Если поломка несерьезная, неисправность могут устранить на месте, а если серьезная – тогда водитель пересаживается на резервный автобус, сломанный забирает тягач, он буксируется в парк. Также есть плановый ежедневный осмотр при заезде в парк, и техническое обслуживание проводится в соответствии с пробегом, раз в 30-35 дней". Айдар Ешпанов

К слову, аналогично на протяжении пяти лет работает автобусный парк №2 Астаны.

"Они во второй раз на три года контракт заключили. Их автобусам 10 лет. Ввиду того, что представители завода сами заливают все необходимые жидкости, ставят оригинальные запчасти, состояние автобусов на высоком уровне". Айдар Ешпанов

Журналисты констатировали, что в городе много ДТП с автобусами, и поинтересовались, как будут ремонтировать транспорт в случае происшествия.

"В 80% вина не наших водителей. Вина в основном третьей стороны. Там страховой случай, и подключается страховая компания. Бывает, что серьезные повреждения получают, тогда страховщики не разрешают эксплуатировать автобус, он стоит, проходит оценку и экспертизу. Вместо него работает резервный автобус. У каждого маршрута есть резервные автобусы. Поэтому для пассажира – это не заметно, а для нас – печально. 20% мы придерживаем в резерве. Завод-изготовитель также отвечает за состояние резерва. Если наш резерв истощился и по каким-то причинам транспорт не может выйти на линию или произошел сбой на маршруте, то и в этом случае подключается предприятие, на котором был собран данный автобус", – ответили в "Алматыэлектротранс".

Перевозчики считают, что передача технического обслуживания на аутсорсинг позволит транспортным предприятиям Алматы лучше планировать бюджет и избежать неожиданных расходов, а также в разы повысит надежность и качество обслуживания.

Таким способом они больше сосредоточатся на управлении маршрутами. Ведь их первостепенная задача – интересы пассажиров, которые не должны часами ожидать автобус на остановке.