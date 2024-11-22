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Владелец СТО привлечен к ответственности после смертельного ДТП в Костанайской области

Машина , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 19:50 Фото: pexels
В августе 2024 года водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте. Водитель утверждал, что пытался экстренно затормозить, чтобы избежать столкновения, но аварии избежать не удалось, сообщает Zakon.kz.

Полицейские, осмотрев место происшествия, не нашли следов торможения, что вызвало подозрения в неисправности тормозной системы автомобиля. В ходе расследования выяснилось, что у машины на одном из колес не было тормозного диска, что значительно снижало эффективность торможения.

"Особое внимание сотрудники обратили на тот факт, что всего за пять дней до аварии этот автомобиль прошел обязательный технический осмотр, где, несмотря на явную неисправность тормозной системы, автомобиль был признан исправным. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, было возбуждено уголовное дело. Суд признал водителя виновным и назначил ему два года лишения свободы, а также пять лет лишения водительских прав", – рассказали в полиции.

Вместе с тем индивидуальный предприниматель, проводивший технический осмотр автомобиля, привлечен к ответственности.

К слову, в мае стало известно, что за формальный техосмотр в Казахстане ожидается увеличение штрафа.

В начале ноября Zakon.kz сообщал о планах Минтранспорта по ужесточению процедуры открытия центров техосмотра.

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