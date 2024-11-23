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Астану накрыл плотный туман

Туман , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 12:46 Фото: Zakon.kz
Завеса тумана в столице почти скрыла за собой самое высокое здание в Казахстане и Центральной Азии – Abu Dhabi Plaza, передает Zakon.kz.

Кадрами затянутого белой пеленой города делятся журналисты Zakon.kz.

Туман , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 12:46

Фото: Zakon.kz

Туман , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 12:46

Фото: Zakon.kz

Туман , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 12:46

Фото: Zakon.kz

Ранее в Астане, Алматы, Шымкенте и 15 областях синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня, 23 ноября. Метеорологи сообщили, что в Астане временами ожидается туман.

Вместе с тем специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток – с 23 по 25 ноября 2024 года. Из него следует, что в некоторых регионах Казахстана ночью ожидается понижение температуры воздуха.

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