Астану накрыл плотный туман

Завеса тумана в столице почти скрыла за собой самое высокое здание в Казахстане и Центральной Азии – Abu Dhabi Plaza, передает Zakon.kz.

Кадрами затянутого белой пеленой города делятся журналисты Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее в Астане, Алматы, Шымкенте и 15 областях синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня, 23 ноября. Метеорологи сообщили, что в Астане временами ожидается туман.

Вместе с тем специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие трое суток – с 23 по 25 ноября 2024 года. Из него следует, что в некоторых регионах Казахстана ночью ожидается понижение температуры воздуха.