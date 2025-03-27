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События

В 10 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 19:59 Фото: pixabay
В 10 областях Казахстана на 28 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер северо-восточный порывы временами 30 м/с и более.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер восточный на западе, востоке области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. В Алматы днем ожидается ветер восточный порывы 15 м/с. В Конаеве ожидается ветер восточный 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-18 м/с.

На юге области Абай ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на юге области 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

Ночью в горных районах Жамбылской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью на севере, юге, в горных районах области, днем в горных районах области гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман, ночью гололед.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, востоке ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью временами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

Ранее сообщалось, что снегопады и ливни надвигаются на Казахстан.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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