Каникулы, дистанционка и офлайн-обучение: вузы Астаны меняют расписание на время саммита ОДКБ

В Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана 26 ноября 2024 года проинформировали об изменении формата обучения в некоторых вузах Астаны. Причина – саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, формат обучения в вузах столицы 27-28 ноября будет следующим:

4 вуза переходят на дистанционный формат,

2 вуза будут работать частично дистанционно,

2 вуза уходят на каникулы (1 триместр),

5 вузов продолжат обучение офлайн.

"Решения принимаются вузами самостоятельно в соответствии с их академической политикой". Директор Департамента по связям с общественностью МНВО РК Олжас Беркинбаев

Отметим, что в Астане уже готовятся к приему высоких гостей. Так, ранее Служба государственной охраны предупредила жителей столицы о том, что 27-28 ноября 2024 года на отдельных участках улиц города будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств. 27 ноября запланированы полеты авиации МО РК над Астаной.

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