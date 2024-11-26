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Законодательство РК

Каникулы, дистанционка и офлайн-обучение: вузы Астаны меняют расписание на время саммита ОДКБ

Студенты, студент, университет, вуз, выпускники, абитуриенты, выпускник, абитуриент, высшее учебное заведение, аудитория, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 14:20 Фото: pexels
В Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана 26 ноября 2024 года проинформировали об изменении формата обучения в некоторых вузах Астаны. Причина – саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, формат обучения в вузах столицы 27-28 ноября будет следующим:

  • 4 вуза переходят на дистанционный формат,
  • 2 вуза будут работать частично дистанционно,
  • 2 вуза уходят на каникулы (1 триместр),
  • 5 вузов продолжат обучение офлайн.
"Решения принимаются вузами самостоятельно в соответствии с их академической политикой".Директор Департамента по связям с общественностью МНВО РК Олжас Беркинбаев

Отметим, что в Астане уже готовятся к приему высоких гостей. Так, ранее Служба государственной охраны предупредила жителей столицы о том, что 27-28 ноября 2024 года на отдельных участках улиц города будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств. 27 ноября запланированы полеты авиации МО РК над Астаной.

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По приглашению Касым-Жомарта Токаева 27 ноября в Казахстан с госвизитом прибудет президент РФ Владимир Путин.

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